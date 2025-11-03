Empieza x Acá: Marco Moreno y Cristián Leporati sobre veda de encuestas, últimos resultados y más

Por ley, las difusión de las encuestas de opinión sobre preferencias electorales está prohibida 15 días antes de la elección, por lo que los últimos sondeos fueron los publicados hasta este sábado 1 de noviembre.

¿Qué pronostican las encuestadoras hasta ese punto? El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano y Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, se ubican en las primeras preferencias con un 23%.

En tanto, Criteria también posicionó a la candidata comunista y al republicano en un eventual balotaje, aunque con una ventaja marcada para Jara (27%) frente a Kast (23%). Escenaro similar al retratado por Data Influye (Jara 27% – Kast (20%).

Sin embargo, un segundo escenario a considerar es el de un triple empate Matthei-Kast-Kaiser, que es el que presenta La Cosa Nostra: tanto el nacional-libertario como la gremialista comparten el 2° lugar con un 19,3%, mientras que el republicano les pisaría los talones, con un 17,7%.

