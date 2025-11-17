Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno analizan los resultados de las elecciones 2025

Tras confirmarse los resultados, José Antonio Kast y Jeannette Jara iniciaron la carrera hacia la segunda vuelta. Kast apareció junto a Evelyn Matthei, cuyo respaldo buscó sellar la unidad de la derecha. Llamó a “recuperar el país” y evitar la continuidad del actual Gobierno, marcando disciplina interna. Jara, con tono confrontacional, advirtió que no aceptará una campaña basada en el miedo y reivindicó logros como las 40 horas y el alza del sueldo mínimo. Incorporó propuestas de candidatos derrotados para ampliar apoyo y disputar a los indecisos.

Franco Parisi se convirtió en la sorpresa electoral al obtener 19,05% quedando tercero y a cinco puntos de José Antonio Kast. Se impuso en cuatro regiones y el PDG aseguró 14 diputados. Superó a Evelyn Matthei y a Johannes Kaiser, quienes quedaron quinto y cuarto. Parisi advirtió que no dará apoyo automático y que “el peso de la prueba” está en los candidatos del balotaje. Criticó encuestas y llamó a dejar ideologías y estilos polarizados. Destacó que el PDG “aprendió de sus errores” y celebró su consolidación nacional.

