Empieza x Acá: Incendios en Biobío y Ñuble

Al menos 19 personas fallecidas y 23 incendios en combate fueron reportados por el gobierno anoche en su último informe sobre los siniestros que están afectando miles de hectáreas en las regiones del Biobío y Ñuble.

Desde la propia Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric realizó este domingo un llamado al Presidente electo, José Antonio Kast: “Conversé con el Presidente electo para darle toda la información disponible. (…) Esto lo debemos afrontar juntos: gobierno saliente y futuro gobierno, para responderle a los chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”.

Este lunes, el Presidente de la República y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron en el Palacio de La Moneda para enfrentar la crisis en las regiones de Biobío y Ñuble. Luego del encuentro, ambos realizaron una declaración conjunta: “Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en el sur del país”, señaló el Presidente.”Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, agregó.

Además, queda solo un día para que se cumpla el plazo autoimpuesto por José Antonio Kast para anunciar oficialmente su gabinete, lo cual se concretará este 20 de enero.

