Empieza x Acá: Ministros designados de J. A. Kast y detención de Ángela Vivanco

El pasado martes, el Presidente electo, José Antonio Kast, anunció su primer gabinete —que entrará en vigencia el próximo 11 de marzo—, lo que ha generado diversas reacciones tras darse a conocer quiénes serían sus ministros designados.

Esto, pues 16 de los 24 futuros secretarios de Estado no cuentan con afiliación partidaria, una configuración que ha generado cuestionamientos respecto de su capacidad para sostenerse políticamente en un escenario de negociación permanente con el Congreso.

Siguiendo con la actualidad nacional: la noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego de un allanamiento realizado en su domicilio particular, en la comuna de Las Condes. Lo anterior, en el marco de la investigación penal conocida como “Muñeca Bielorrusa”.

El operativo se realizó luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos del Ministerio Público, habilitando a la Fiscalía para avanzar con medidas intrusivas y la formalización.

