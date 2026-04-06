Empieza x Acá: fuga de Galvarino Apablaza suma un nuevo frente a la agenda del Gobiern

La visita oficial del presidente José Antonio Kast a Argentina está marcada por la fuga de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador y fundador de la UDI Jaime Guzmán.

El Mandatario se mostró esperanzado en que Apablaza, “tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, más allá de que “ha estado por tantos años evadiendo la justicia” acusando que “en Chile no hay garantías para un juicio justo”.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre la situación con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.