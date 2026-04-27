Empieza x Acá: los oficios que complican a La Moneda y las negociaciones por la ley miscelánea

Poco después de presentarse el proyecto de ley misceláneo del gobierno, se conocieron los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda a todos los ministerios para “descontinuar” 142 programas sociales y recortar el presupuesto a otros 260, lo que apunta a descontar 6 mil millones de dólares en gasto público. Entre los planes a eliminar están el de alimentación escolar, la beca de apoyo Vocación Profesor, la hospitalización domiciliaria, el programa nacional de prevención del suicidio, entre muchos otros.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei publicó en sus redes apuntando directamente al círculo del Presidente: “Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

Pese a la polémica, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa”, sino que “orientaciones” para una revisión.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre los oficios que tienen a La Moneda bajo presión con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.