Empieza x Acá: Gobierno cumple sus primeros cien días con un desgaste de aprobación acelerado

Tras los primeros cien días del gobierno de José Antonio Kast, diversas encuestas ubican el respaldo al Presidente José Antonio Kast entre el 30 y el 40 %. Pulso Ciudadano recogió un 30,5% (-0,5 %) de apoyo y una desaprobación de 56,7 % (+3,4), la más alta desde que asumió el mandatario. Criteria cifra el respaldo en el 39 % (-1), y una desaprobación del 52 % (+5%), mientras que Cadem revela un 40 % de apoyo (-1) versus un 54 % de desaprobación (+1pto).

Entre los aspectos más polémicos estas semanas están el embargo en cuentas corrientes para cobrar el CAE, reajustes en el Ministerio de Seguridad, o los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de megarreforma del ejecutivo.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el presente de La Moneda con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Leporati.