Empieza x Acá: Quiroz rompe puentes y Alvarado entra a salvar la mega reforma

La Comisión de Hacienda del Senado concluyó este lunes la revisión de las 365 indicaciones presentadas a la megarreforma y despachó la iniciativa, tras dos jornadas de discusión en particular.

Durante la sesión se aprobó el nuevo régimen de invariabilidad tributaria por tres votos a favor y dos en contra. La propuesta contó con el respaldo del oficialismo, mientras que fue rechazada por la senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, quien reemplazó en la instancia a la senadora socialista Daniella Cicardini. El PPD no tiene representantes en la comisión.

En paralelo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, participó en la ceremonia de cambio de mando del Tribunal Constitucional, donde la ministra María Pía Silva asumió como nueva presidenta del organismo en reemplazo de Daniela Marzi. Silva ejercerá el cargo por un período de dos años.

El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes y de resolver los conflictos de constitucionalidad que puedan surgir entre los distintos poderes del Estado. Su presidencia es elegida por los propios ministros que integran el tribunal.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: analizamos el escenario nacional con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Leporati.