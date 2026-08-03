Empieza x Acá: Revisamos el conflicto entre alcaldes por la Ley Miscelánea

Este martes comienza en el Senado la votación de la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años, el único punto pendiente para despachar la megarreforma.

La fórmula propuesta por el Gobierno ha dividido a los alcaldes en dos bloques. Más de un centenar de jefes comunales solicitó al presidente José Antonio Kast vetar el mecanismo, argumentando que responde a una estrategia de “todo o nada”.

En contraste, más de 160 alcaldes respaldaron la iniciativa y pidieron al Senado aprobar la propuesta, asegurando que permite mantener los ingresos de las 345 comunas del país.

La votación, prevista para este martes, será clave para el futuro de la megarreforma. En ese contexto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, emplazó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a publicar el detalle de los recursos que recibirá cada municipio.