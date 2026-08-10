Empieza x Acá: La Moneda busca extender buena racha legislativa con agenda de seguridad
Hoy en Empieza x Acá: tras la victoria de La Moneda con la Ley Miscelánea, analizamos la iniciativa del Gobierno para controlar la agenda y enfocarla en seguridad. Además, revisamos las disputas intraoficialismo a propósito de la idea de indultar a exuniformados condenados en el marco del 18-O.
Tras la victoria en el Congreso con la Ley Miscelánea, ahora el Gobierno prepara una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción de Seguridad Pública destinado a enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
El ministro Martín Arrau explicó que la medida permitiría delimitar territorios, restringir la movilidad y la libertad de reunión, aplicar toques de queda diferenciados para menores e interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial. También facilitaría la incautación precautoria de bienes. La propuesta requerirá al menos tres modificaciones constitucionales y contemplará la designación de una autoridad responsable de rendir cuentas por el uso de estas facultades.
Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la acelerada agenda del Gobierno, ahora mirando a la seguridad, con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Leporati.
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