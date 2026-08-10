Empieza x Acá: La Moneda busca extender buena racha legislativa con agenda de seguridad

Tras la victoria en el Congreso con la Ley Miscelánea, ahora el Gobierno prepara una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción de Seguridad Pública destinado a enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.

El ministro Martín Arrau explicó que la medida permitiría delimitar territorios, restringir la movilidad y la libertad de reunión, aplicar toques de queda diferenciados para menores e interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial. También facilitaría la incautación precautoria de bienes. La propuesta requerirá al menos tres modificaciones constitucionales y contemplará la designación de una autoridad responsable de rendir cuentas por el uso de estas facultades.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la acelerada agenda del Gobierno, ahora mirando a la seguridad, con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Leporati.