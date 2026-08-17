Empieza x Acá: agenda de seguridad del Gobierno se encuentra con fuego amigo

Ante los cambios constitucionales que contempla la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, admitió que su tienda “en las condiciones actuales (…) no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

Su comentario encontró respaldos y cuestionamientos en el oficialismo. Por ejemplo, el senador Iván Moreira (UDI) apuntó que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma”. Mientras, la presidenta de RN, Andrea Balladares, indicó que “la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.

Y el presidente de Republicano, Arturo Squella, hizo un llamado a que “derechas, izquierdas y ambidiestros” respalden la agenda. “Para combatir el crimen organizado, necesitamos toda la fuerza del Estado (…). Se deben tomar medidas drásticas”.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el futuro de la iniciativa del Gobierno con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.