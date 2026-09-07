Empieza x Acá: Gobierno afronta nuevo mínimo de respaldo en medio de críticas por gestión

Malas noticias le trajo al Presidente José Antonio Kast la última encuesta Criteria: situó su aprobación en apenas 30%, mientras la desaprobación escaló hasta el 58%, en un escenario donde además la mayoría de los consultados considera que Chile está retrocediendo y evalúa negativamente la situación económica.

El sondeo reveló una caída de tres puntos en la aprobación presidencial respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación avanzó también tres puntos, dejando una brecha negativa de 28 puntos entre ambas cifras.

La trayectoria desde el inicio de la administración refleja un deterioro todavía mayor. En marzo, Kast registraba un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación. Cinco meses después, el respaldo al mandatario ha retrocedido 16 puntos, mientras el rechazo aumentó 28.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.