Empieza x Acá: Gobierno llega a los seis meses con una economía debilitada y sin relato claro

El viernes pasado el Gobierno cumplió sus primeros seis meses. Sin embargo, y a pesar del entusiasmo presentado por José Antonio Kast durante el periodo de campaña y los meses previos a asumir el cargo, el escenario económico se caracteriza por bajas proyecciones de crecimiento, ubicándose por debajo de las expectativas iniciales y del desempeño de administraciones anteriores. En tanto, la tasa de desocupación alcanza un 9,5% general y supera el 10% en mujeres y regiones, lo que incide en un extendido pesimismo ciudadano.

La estrategia del Ejecutivo apuesta a los efectos de la megarreforma tributaria como base para el mediano y largo plazo, aunque con una ausencia de propuestas en el corto y mediano plazo. Lo anterior se ve agravado por una estrategia comunicacional sin una vocería clara, que genera más ruido que certezas y que no logra instalar un relato positivo.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el estado en el que La Moneda y José Antonio Kast llegan a sus primeros seis meses con el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central, Pablo Matamoros, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.

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