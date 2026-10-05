Empieza x Acá: analizamos los resultados de Brasil y la agenda política local

Tras las elecciones presidenciales en Brasil, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva avanzaron a la segunda vuelta. El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que el actual mandatario alcanzó el 45,16% de las preferencias.

El resultado contradijo las proyecciones de las encuestas, que anticipaban una ventaja para el representante del Partido de los Trabajadores, al menos en la primera vuelta. El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre.

En Chile, en tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 ingresó al Congreso con un crecimiento del gasto de 1,5% y con cuatro prioridades definidas por el Ejecutivo: crecimiento y empleo, seguridad, infancia y protección social.

La discusión se concentra ahora en las partidas que serán reducidas para financiar esas áreas. El Gobierno ha asegurado que resguardará los beneficios sociales establecidos por ley, aunque todavía no ha detallado todos los recortes contemplados. El debate comienza, además, en un escenario económico débil y con cuestionamientos de la oposición por la falta de precisión respecto del ajuste fiscal que acompañará la propuesta.

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos será la encargada de examinar los montos y su distribución sectorial durante la tramitación del proyecto.

La austeridad planteada para el Presupuesto 2027 también tuvo una expresión simbólica durante su ingreso al Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llevó el miércoles de la semana pasada el proyecto en un maletín usado que compró por $49.000 con sus propios recursos.

En medio de la formalidad que cada año rodea la entrega del erario fiscal, el objeto llamó la atención: un maletín negro, cerrado con dos candados, que contenía las más de mil páginas del primer proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre este tema con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.