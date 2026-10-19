Empieza x Acá: Fondo E y su caída, séptimo aniversario del 18-O y los acuerdos entre Chile y Bolivia

Considerado uno de los más seguros, el Fondo E de las AFP cayó un 10,39% en su valor durante este año. Esta baja se atribuye a inversiones de las AFP en derivados de tasas de interés, un mecanismo especialmente sensible a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En 2026, la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés de manera constante, lo que ha afectado al fondo más conservador del sistema previsional. Este tipo de inversiones ya venía generando cuestionamientos por parte del Banco Central, expertos e, incluso, ejecutivos de las propias administradoras.

Siguiendo con la actualidad nacional, la conmemoración de los siete años del estallido social dejó 29 personas detenidas y seis carabineros lesionados, según el balance policial. Durante la marcha realizada en el centro de Santiago se registraron enfrentamientos entre encapuchados y funcionarios de Control de Orden Público.

Por la noche, un bus RED fue incendiado en Pedro Aguirre Cerda y otro vehículo del transporte público fue atacado en Peñalolén. En Maipú, un grupo intentó ingresar por la fuerza a un supermercado, pero Carabineros impidió el saqueo. Los incidentes ocurrieron durante las actividades del domingo 18 de octubre.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: analizamos estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.