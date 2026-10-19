Fantasma Figueroa: “Después de Pellegrini no hay otro” como él mismo para dirigir a La Roja

El exfutbolista y hoy director técnico, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, abordó el presente del fútbol nacional, la selección chilena y la posibilidad de manejar a La Roja.

En entrevista con radio Cooperativa, el otrora delantero y actual entrenador del Real Estelí de Nicaragua se igualó a Manuel Pellegrini en la lista de candidatos a dirigir la selección, a la vez que demeritó a otros nombres.

“Con la tranquilidad que he tenido durante 25 años en mi carrera de técnico, no le doy importancia, porque si hay una posibilidad, me van a tener que llamar, creo yo”, dijo el “Fantasma”. Asimismo, criticó que “todavía en Chile no se dan cuenta de cómo funciona todo esto. Hay un representante que maneja todo, absolutamente todo. Hablan de algunos técnicos que dan risa, porque son todos extranjeros. Así funciona Chile”.

Al mismo tiempo, el exDT de la selección de fútbol de Nicaragua aseguró que trata de mantenerse al margen de la discusión sobre dirigir a Chile. Sin embargo, “después de Pellegrini no hay otro técnico chileno con los pergaminos de Marco Antonio Figueroa”, dijo Marco Antonio Figueroa en tercera persona.

“Si ellos quieren seguir con técnicos extranjeros para la selección, es su proyecto. La ANFP decidirá qué hacer. Los directivos que vayan a ganar ahora, que les vaya bien, sigan regalando el dinero como lo han regalado durante 12 años”, sentenció. Esto, en clara referencia a fracasados estrategas en lo deportivo como Eduardo Berizzo, pero principalmente al soberbio Ricardo Gareca.

“El técnico que tome la selección tiene que ser un tipo de carácter y que conozca la idiosincrasia de todo lo que es el país, no solamente como nos pasó con Gareca, que veía un partido, terminaban los microciclos y se iba a Argentina. Hay cosas que hemos aguantado durante mucho tiempo”, lamentó el sanfelipeño.

Sobre un potencial arribo a la selección, Figueroa dijo que “lo único que puedo ofrecer a cualquier proyecto es que van a estar los mejores siempre. A mí no me calientan la oreja, no con los jugadores que son puestos por dicho representante”, finalizó.