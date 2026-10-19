Cathy Barriga: fracasa por segunda vez preparación del juicio oral tras inhabilitación de otro juez

La audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, volvió a frustrarse este lunes luego de que un segundo juez de garantía se inhabilitara de conocer la causa en menos de dos semanas. La nueva suspensión se produjo tras una solicitud de la Defensoría Penal Pública, que cuestionó la imparcialidad del magistrado Hugo Torres por resoluciones anteriores vinculadas con la investigación.

La decisión representa un nuevo obstáculo para el avance del proceso judicial contra la exjefa comunal, respecto de quien el Ministerio Público solicita una pena de 23 años de cárcel por una serie de delitos relacionados con su administración municipal.

Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública pidió la inhabilitación de Torres invocando una causal de implicancia que, a su juicio, comprometía las condiciones necesarias para que el magistrado continuara interviniendo en el procedimiento.

La petición fue rechazada por los demás intervinientes. Tanto la Fiscalía como la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron a que el juez fuera apartado de la causa.

Sin embargo, el magistrado terminó acogiendo el requerimiento y se declaró inhabilitado.

Las dos actuaciones previas del juez

La solicitud de la defensa se fundamentó en dos actuaciones previas del juez Torres relacionadas con el mismo proceso.

La primera correspondía a un pronunciamiento sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú para intervenir en la causa.

La segunda estaba vinculada con una sentencia condenatoria que el magistrado dictó respecto de cuatro imputados mediante procedimientos abreviados.

Según los argumentos presentados para solicitar su inhabilitación, en esas resoluciones Torres habría mencionado en al menos 20 oportunidades a Cathy Barriga, circunstancia que la defensa consideró relevante para cuestionar su imparcialidad.

Pese a la oposición de los otros intervinientes, el juez acogió la solicitud, obligando a reorganizar nuevamente la preparación del juicio oral.

La situación se produce apenas 12 días después de que otra audiencia del mismo proceso fuera suspendida por la inhabilitación del juez Carlos Silva.

En esa oportunidad, el municipio de Maipú presentó una recusación amistosa contra el magistrado, a la que posteriormente se sumaron la Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado.

El fundamento del requerimiento fue la relación de cercanía que Silva mantenía con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona.

Ambos profesionales representan a Joaquín Lavín León, marido de Barriga, en una investigación por hechos de corrupción que surgió a partir de las indagatorias contra la exalcaldesa.

Además, los abogados habían ejercido anteriormente la representación jurídica de la propia Barriga.

Durante la audiencia del pasado 7 de octubre, Silva reconoció que mantiene una amistad de 15 años con Barahona y que ambos profesionales lo habían representado en causas particulares.

El magistrado ya se había inhabilitado de intervenir en el mismo proceso durante 2024, precisamente por su cercanía con los abogados.

Tras esa primera suspensión, la preparación del juicio oral quedó en manos del juez Hugo Torres, cuya inhabilitación este lunes volvió a impedir el desarrollo de la instancia.

Ante este nuevo cambio, se dispuso que la jueza Constanza Estay asumiera la audiencia de preparación del juicio oral a las 13:30 horas de esta misma jornada.