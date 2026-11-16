La caída de José Antonio Kast al 18 % de aprobación en Criteria abre una pregunta: ¿qué necesita el Gobierno para recuperar la confianza? En Empieza por Acá de El Mostrador, con Fran Castillo, Marco Moreno y Cristián Leporati analizan el desgaste del Ejecutivo, la distancia entre las promesas y la experiencia cotidiana, y el peso del costo de la vida en el malestar ciudadano.

Moreno sostiene que el deterioro va más allá de una mala semana y responde a una acumulación de frustraciones. Leporati cuestiona las promesas excesivas de las campañas y plantea que el acuerdo con los camioneros mostró los límites del criterio fiscal de Jorge Quiroz frente a la negociación política de Claudio Alvarado.

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