Entre Hilos: ¿Qué es el humanismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el humanismo.
Se trata de un enfoque que se basa en la convicción de que los seres humanos tienen una posición especial en el mundo pero, en vez de fundar esa “excepcionalidad” desde una justificación religiosa, lo hace desde una perspectiva secular. Hay así múltiples posiciones “humanistas” y lo que en ellas está en juego es la delimitación de cuáles son las propiedades antropológicas básicas que nos constituyen como especie.
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