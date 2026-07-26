Justicia suspende arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue para que viaje a presentar su libro

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago permitió al exalcalde de Recoleta trasladarse a Iquique para el lanzamiento de “Recoleta: Un rojo amanecer”. La Fiscalía se opuso al permiso, argumentando que la actividad no estaba “debidamente justificada”.

Justicia autoriza viaje a Iquique: El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió de manera excepcional el arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue para que pueda viajar a Iquique a presentar su libro Recoleta: Un rojo amanecer.

El suspendió de manera excepcional el de para que pueda viajar a Iquique a presentar su libro Recoleta: Un rojo amanecer. Permiso por 24 horas: La resolución establece que la suspensión de la cautelar regirá desde las 03:00 horas del 8 de agosto hasta las 03:00 horas del 9 de agosto , período durante el cual podrá trasladarse a la Región de Tarapacá.

La resolución establece que la suspensión de la cautelar regirá desde las hasta las , período durante el cual podrá trasladarse a la Región de Tarapacá. Presentación del libro: La actividad está programada para el 8 de agosto al mediodía en el restaurante El Rincón Guachaca , en la ciudad de Iquique.

La actividad está programada para el en el restaurante , en la ciudad de Iquique. Fiscalía se opuso: El Ministerio Público rechazó la solicitud presentada por la defensa, argumentando que la actividad no se encontraba “debidamente justificada” , aunque el tribunal finalmente acogió la petición.

El rechazó la solicitud presentada por la defensa, argumentando que la actividad no se encontraba , aunque el tribunal finalmente acogió la petición. Suspensión excepcional: La autorización corresponde únicamente a la suspensión temporal del arresto domiciliario nocturno durante ese día, para permitir la participación de Jadue en la actividad. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.