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Justicia suspende arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue para que viaje a presentar su libro
El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago permitió al exalcalde de Recoleta trasladarse a Iquique para el lanzamiento de “Recoleta: Un rojo amanecer”. La Fiscalía se opuso al permiso, argumentando que la actividad no estaba “debidamente justificada”.
- Justicia autoriza viaje a Iquique: El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió de manera excepcional el arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue para que pueda viajar a Iquique a presentar su libro Recoleta: Un rojo amanecer.
- Permiso por 24 horas: La resolución establece que la suspensión de la cautelar regirá desde las 03:00 horas del 8 de agosto hasta las 03:00 horas del 9 de agosto, período durante el cual podrá trasladarse a la Región de Tarapacá.
- Presentación del libro: La actividad está programada para el 8 de agosto al mediodía en el restaurante El Rincón Guachaca, en la ciudad de Iquique.
- Fiscalía se opuso: El Ministerio Público rechazó la solicitud presentada por la defensa, argumentando que la actividad no se encontraba “debidamente justificada”, aunque el tribunal finalmente acogió la petición.
- Suspensión excepcional: La autorización corresponde únicamente a la suspensión temporal del arresto domiciliario nocturno durante ese día, para permitir la participación de Jadue en la actividad.
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