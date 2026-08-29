Entre Hilos: ¿Qué es el realismo?

Se trata de una tradición que tiene presencia tanto en el campo de la epistemología como en las relaciones internacionales. En el primer caso, se trata de una posición que privilegia la explicación de los fenómenos sociales, pero sin reducir la evidencia empírica únicamente a lo observable. En el caso del la segunda, es la posición que afirma que los estados buscan promover sus intereses económicos y geopolíticos y no se preocupan por los valores, ideas o reglas del derecho internacional.

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