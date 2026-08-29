Entre Hilos: ¿Qué es el realismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el realismo.
Se trata de una tradición que tiene presencia tanto en el campo de la epistemología como en las relaciones internacionales. En el primer caso, se trata de una posición que privilegia la explicación de los fenómenos sociales, pero sin reducir la evidencia empírica únicamente a lo observable. En el caso del la segunda, es la posición que afirma que los estados buscan promover sus intereses económicos y geopolíticos y no se preocupan por los valores, ideas o reglas del derecho internacional.
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