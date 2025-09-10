Yerko Ljubetic y Mauricio “Mewi” Soto hablan sobre los DD.HH. de quienes viven en la calle

Estos inútiles operativos inspirados por cuestiones más estéticas que éticas sólo desplazan a las personas de un margen a otro margen de las comunas.

De cómo se atropellan a diario los derechos humanos de los más pobres, hablaremos con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Lujbetic. y con Mauricio “Mewi” Soto, líder de Hijos de la Calle, una fundación que conoce bien cómo se vive esta realidad.