Yerko Ljubetic y Mauricio “Mewi” Soto hablan sobre los DD.HH. de quienes viven en la calle
Las organizaciones de la sociedad civil estiman que las autoridades gastan -por no decir, botan- 4 mil millones de pesos al año en desalojar rucos y corretear a quienes viven en la calle.
Estos inútiles operativos inspirados por cuestiones más estéticas que éticas sólo desplazan a las personas de un margen a otro margen de las comunas.
De cómo se atropellan a diario los derechos humanos de los más pobres, hablaremos con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Lujbetic. y con Mauricio “Mewi” Soto, líder de Hijos de la Calle, una fundación que conoce bien cómo se vive esta realidad.