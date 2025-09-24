Hora de conversar: Jorge Gaju e Hilda Peña conversan sobre empleo y pobreza

Lo más impactante es que el Estado invierte 2 mil millones de dólares cada año en educación universitaria y apenas 30 millones de dólares anuales en capacitación en oficios. De la precariedad del empleo de quienes no tienen cuarto medio, hablaremos con Jorge Gaju, Director Ejecutivo de Fundación Emplea. Y con Hilda Peña, viuda, madre de tres hijos, que a sus 63 años este próximo diciembre se gradúa de cuarto medio.

