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¿Cómo construir cohesión social? Hora de conversar con la alcaldesa de San Miguel y alcalde de Maipú

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Ximena Torres Cautivo
Por : Ximena Torres Cautivo Periodista
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Mucho se habla de una sociedad marcada por la desconfianza, el pesimismo, la falta de solidaridad.

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Precisamente en el Mes de la Solidaridad, invitamos a dos alcaldes de signo contrario a conversar sobre cómo se llevan sus vecinos, cómo construyen comunidad, cuánto estigmatiza la prensa a los barrios con sus coberturas policiales truculentas, qué hacen ellos para que las personas reparan la convivencia dañada. Ximena Torres Cautivo conversará con la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, y el alcalde de Maipú, serán los invitados a Hora de Conversar sobre este necesario tema. Ambos son además prologuistas de la Cartografía Social de Chile que trata justamente de cohesión y convivencia social.

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