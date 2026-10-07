¿Se pueden superar la pobreza y la exclusión?

Hora de Conversar celebró sus 100 ediciones con dos testimonios que plantean una pregunta de fondo: ¿es posible superar la pobreza y la exclusión?

Melyna Montes vuelve al programa para contar en qué está y repasar una historia de vida estrechamente ligada a Bajos de Mena y a la protección de niños y jóvenes frente al narcotráfico. A ella se suma Khristian Briones, quien pasó por el Sename, la delincuencia, la cárcel y el consumo de drogas antes de convertirse en empresario. Hoy, su empresa contrata exclusivamente a hombres que han estado privados de libertad.

Dos historias sobre segundas oportunidades, reinserción y la posibilidad de cambiar trayectorias que parecían definidas de antemano.