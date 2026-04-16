Sin consensos: Tensión sube como la espuma entre el plan de Kast y el aumento del costo de la vida

En un nuevo programa de La Semana Política, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, abordaron los diferentes ejes de la Ley Miscelánea anunciados por el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.

“El Presidente planteó cinco pilares fundamentales que tiene el proyecto: la competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, la facilitación regulatoria para mejorar la inversión, la certeza jurídica y regulatoria y la contención del gasto público, además de un punto extra que era sobre la reconstrucción material de las viviendas afectadas por los incendios. Me parece súper importante la parte con la que comienza este proyecto, que es precisamente mejorar la competitividad tributaria y la rebaja del impuesto primera categoría del 27 al 23 por ciento, porque finalmente para poder aplicar políticas públicas, necesitamos recuperar la inversión”, señaló Delgado.

En esa línea la abogada de la Fundación Jaime Guzmán agregó que uno de los objetivos más relevantes del proyecto económico es “volver a recuperar el crecimiento en torno al 5%”, donde la reducción de impuestas apunta a “fomentar la inversión, fomentar la empleabilidad, y con eso poder generar un punto de inicio para que el resto de propuestas puedan aplicarse”.

Por su parte, Ortiz acusó que “hay una disociación bien fuerte entre el diagnóstico y las propuestas”. “El Presidente parte con un diagnóstico de un país que está en el suelo, sin crecimiento, sobrepasado por la violencia, sobrepasado por la migración y después pasa a propuestas que son básicamente bajar el impuesto a la empresa y desregular el medioambiente”, dijo.

“La oposición tiene que dar una discusión de fondo sobre justicia social, sobre el financiamiento de los derechos sociales, y sobre todo el cumplimiento de las promesas de campaña del Presidente Kast”, añadió.

Asimismo, el abogado del PS se refirió al llamado a dividir la discusión legislativa de la ley. “Si tú juntas todo en un mismo proyecto que al final lo vamos a centrar en una reforma tributaria, todas las otras cosas muy buenas que puede tener se van a perder, en cambio si tú lo separas, se pueden discutir las cosas por su propio mérito, pero si tú lo juntas todo en una reforma tributaria, al final no se va a avanzar en nada”.

Respecto a la estrategia comunicacional, Delgado afirmó “que sí es necesario informar” a la ciudadanía, considerando que “son medidas en su mayoría a largo plazo”, por lo que debe existir un esfuerzo por explicar el proyecto y su impacto.

En ese sentido, Ortiz agregó que el Gobierno “tiene que saber mezclar el largo plazo con el corto plazo”, y no solo apostar a la paciencia de la ciudadanía para ver resultados de un proyecto en cuatro años más.