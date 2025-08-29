Lista de espera: Transporte, ciudad y salud, una conversación con Ricardo Hurtubia

Hablamos sobre transporte activo —caminar y pedalear hacia el trabajo— y el impacto que tiene en nuestra salud y calidad de vida. También discutimos el auge de las ciclovías y si los scooters eléctricos son realmente una alternativa sustentable.

La conversación se amplía hacia la política de transporte: ¿qué necesitamos más, buses o metro? Y cerramos con un tema que no podía faltar: la Ley Uber. ¿El nuevo reglamento mejora la situación o la complica aún más todo?