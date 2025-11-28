Publicidad

Lista de espera: ACV, ¿qué debe cambiar para llegar a tiempo?

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Esta semana, conversamos con el Dr. Victor Navia, Jefe de Neurología del Hospital Padre Hurtado.

El accidente cerebro vascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile, cuyas causas son prevenibles y tratables. No obstante, este problema de salud afecta a casi 35.000 personas al año en Chile.

Más aún, apenas 8% de las personas que tienen un accidente cerebro vascular, acceden a una terapia oportuna que impida que queden con secuelas.

En este capítulo, conversamos acerca de cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares, qué políticas necesitamos para mejorar acceso a terapias y cómo nuevas tecnologías pueden reducir costos de tratamiento y mejorar oportunidad de terapias. Hablamos también de soluciones a déficit de especialistas, telemedicina y nuevos medicamentos que hay que sumar a canastas de tratamiento.

