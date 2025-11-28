Lista de espera: ACV, ¿qué debe cambiar para llegar a tiempo?

El accidente cerebro vascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile, cuyas causas son prevenibles y tratables. No obstante, este problema de salud afecta a casi 35.000 personas al año en Chile.

Más aún, apenas 8% de las personas que tienen un accidente cerebro vascular, acceden a una terapia oportuna que impida que queden con secuelas.

En este capítulo, conversamos acerca de cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares, qué políticas necesitamos para mejorar acceso a terapias y cómo nuevas tecnologías pueden reducir costos de tratamiento y mejorar oportunidad de terapias. Hablamos también de soluciones a déficit de especialistas, telemedicina y nuevos medicamentos que hay que sumar a canastas de tratamiento.