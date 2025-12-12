Lista de espera: Vacunación para Hepatitis B, un caso de éxito en riesgo de un gran retroceso

Se transmite de madre a hijos en embarazo y parto, por transmisión sexual o también por uso de drogas endovenosas. Sin embargo, existe una vacuna (¡Inventada por un chileno!) que impide el contagio y previene las complicaciones de la infección cómo la cirrosis o el cáncer al hígado. ¿El problema? El comité asesor de vacunación en USA (nombrado por Robert Kennedy, reconocido antivacunas y ministro de salud nombrado por Trump), acaba de proponer que la vacuna no sea recomendada a todos los niños y niñas al nacer. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Puede pasar lo mismo en Chile? Conversamos de esto con el Dr. Jaime Poniachik, gastroenterólogo de la Universidad de Chile y especialista en enfermedades del hígado.