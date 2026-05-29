El origen secreto de las Isapres y el modelo de salud chileno
¿Cómo se gestó el sistema de salud que tenemos hoy en Chile? En este episodio el médico Juan Carlos Said conversa con José Miguel Bernucci sobre el trasfondo de su nuevo libro, “La Mejor Salud del Mundo” (Editorial Planeta).
Una radiografía profunda, histórica y sin filtros a la salud chilena: desde las motivaciones que dieron vida al libro, pasando por el origen de las Isapres, hasta los desafíos urgentes que enfrentamos hoy en la medicina pública y privada.
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