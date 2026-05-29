El origen secreto de las Isapres y el modelo de salud chileno

Una radiografía profunda, histórica y sin filtros a la salud chilena: desde las motivaciones que dieron vida al libro, pasando por el origen de las Isapres, hasta los desafíos urgentes que enfrentamos hoy en la medicina pública y privada.

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