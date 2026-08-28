El costo económico y laboral del cáncer: ¿Están preparadas las empresas?

¿Cómo debe reaccionar una empresa cuando a uno de sus trabajadores le diagnostican cáncer? En este episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer, sobre la reciente iniciativa “Cáncer y Empresa” desarrollada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

A través de esta guía, se abordan los nuevos desafíos del entorno laboral: el fin del estigma del cáncer como una enfermedad exclusiva de adultos mayores, el manejo del lenguaje, la privacidad médica, la reincorporación laboral y las brechas de inequidad que existen en Chile según el nivel educativo o la región donde se reside.

Además, se analiza el rol preventivo que pueden asumir los empleadores (como la vacunación contra el VPH en trabajadores) y la urgencia de avanzar en políticas de prevención frente al tabaquismo y nuevos riesgos como el vapeo.