Zelenski pide a papa Francisco que medie para acabar con la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibió este martes una llamada del papa Francisco, a quien volvió a invitar a Ucrania, donde es "el invitado más esperado”. La conversación se produce poco después de que el líder católico criticara con duras palabras la guerra en Ucrania, a la que calificó el fin de semana de "repugnante” y "masacre insensata”.

El embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andrij Yuash, aseguró en Twitter que Francisco dijo a Zelenski que está "rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia". El diplomático valoró la llamada, señalando que era un "nuevo gesto de apoyo por parte del papa Francisco”. Y agregó que ambos dignatarios tuvieron "una conversación prometedora”

También por medio de Twitter, Zelenski reveló que habló con Francisco "sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas rusas". Además, aseguró que "el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano sería bienvenido". Jorge Mario Bergoglio había llamado a Zelenski el 26 de febrero, cuando le expresó su "profundo dolor” por lo que estaba ocurriendo.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022