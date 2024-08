Machado reaparece en público entre el clamor de miles de personas concentradas en Caracas

La líder opositora María Corina Machado reapareció en público este sábado para participar en la concentración contra el resultado oficial de las presidenciales que -asegura- ganó el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese a que un ente oficial otorgó el triunfo a Nicolás Maduro.

Machado reapareció tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su “libertad y su vida”, según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, días en los que no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por “la verdad” de las elecciones.

Hoy apareció nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.