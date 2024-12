Donald Trump, Persona del Año de 2024 para la revista Time

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido Persona del Año 2024 por la revista Time, según informó el propio medio en la red social X.

El empresario republicano, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también Persona del Año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales en EEUU.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024