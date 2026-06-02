Ministro Arrau presenta ante la Sala del Senado plan de seguridad con 3 ejes, 7 focos y 26 proyectos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó en una sesión especial del Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno, una hoja de ruta que busca ordenar la gestión del Ejecutivo frente a una delincuencia que, según dijo, se ha vuelto más armada y organizada.

El diseño se estructura en tres ejes: Prevención; Recuperación del Control Territorial; y Fortalecimiento y Gestión Institucional. En el primero, Arrau puso el acento en anticiparse, especialmente frente a menores que delinquen. En el segundo, habló de recuperar zonas donde el Estado no logra entrar, no solo en la Macrozona Sur, sino también en tomas del norte.

Respecto del fortalecimiento institucional, el secretario de Estado planteó que existe “un Estado que está desordenado” y “descoordinado”. Luego detalló los focos de gestión del plan, entre ellos el fin al reclutamiento y protección de víctimas, protección de fronteras y rutas críticas, combate al crimen organizado, control de cárceles y cadena penal, consolidación institucional y restitución de legitimidad policial.

La agenda legislativa prioritaria incluye la Ley de Flagrancia, que amplía de 12 a 24 horas el plazo y refuerza facultades policiales; una iniciativa para retener por más de cinco días a extranjeros irregulares que cometan delitos y concretar su expulsión; la Ley Antiencapuchados; sanciones a la pertenencia a grupos criminales; juicio oral en ausencia; modernización de Carabineros; nueva ley orgánica de Gendarmería; y aumento de dotación para la PDI.

Arrau también mencionó el Registro de Vándalos e Incivilidades, la tipificación del ingreso clandestino, la Ley Antiturbazos, el perfeccionamiento de la expulsión administrativa, la Ley Antipelotazos, reglas de uso de la fuerza, seguridad en el Metro y cambios a los estados de excepción para permitir controles de identidad por parte de las Fuerzas Armadas. Según cifras del Ministerio de Seguridad, el plan contempla 39 acciones operativas, 26 proyectos de ley, tres ejes y una conducción.