EEUU suspende aranceles a Canadá y México por 30 días tras acuerdos fronterizos

Estados Unidos suspendió por 30 días la implementación de aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, tras acuerdos con ambos países para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de drogas. La medida fue anunciada por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes sostuvieron conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La administración de Trump había firmado órdenes ejecutivas para imponer los aranceles a los productos de México y Canadá, más el 10% dirigido a China, argumentando la necesidad de frenar la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo. Sin embargo, tras negociaciones, EE.UU. accedió a postergar las medidas en respuesta a compromisos de ambos gobiernos.

Trudeau aseveró en su cuenta en X (anteriormente Twitter) que Canadá está implementando un plan fronterizo de 1.300 millones de dólares que incluye nuevos helicópteros, tecnología, personal y una mayor coordinación con EE.UU. para detener el flujo de fentanilo.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

