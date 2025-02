Jeff Bezos ordena al Washington Post publicar a diario opiniones en apoyo al libre mercado

El magnate Jeff Bezos ordenó este miércoles al Washington Post, periódico de su propiedad, cambiar su sección de opinión y a partir de ahora publicar a diario columnas en apoyo a “las libertades individuales y al libre mercado”.

“Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y los mercados libres”, declaró Bezos, en línea con las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje enviado al personal del rotativo y que posteriormente publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

I shared this note with the Washington Post team this morning:

I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.

We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025