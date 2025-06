Reino Unido avanza en plan de “preparación para la guerra” en medio de la “creciente agresión rusa”

Hay una “creciente agresión rusa”, cuyas “acciones imprudentes aumentan el coste de la vida en nuestro país”, dijo este lunes 2 de junio el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, al resaltar que el país avanza hacia “la preparación para la guerra como el objetivo central” de las Fuerzas Armadas.

Tras iniciar la revisión estratégica de la estrategia de defensa del Reino Unido, en julio de 2024, Keir Starmer presentó el lunes 2 de junio un amplio plan en materia de defensa, que tiene como objetivo preparar a las fuerzas armadas británicas para hacer frente a nuevas amenazas.

Durante una visita en Glasgow, Escocia, el primer ministro británico reveló su hoja de ruta para convertir al Reino Unido en una nación “preparada para el combate” y “equipada para las próximas décadas”.

“Esta revisión estratégica de la defensa permitirá a Reino Unido enfrentar este reto y dotará a nuestras Fuerzas Armadas del equipamiento que necesitan para garantizar nuestra seguridad interior”, añadió Keir Starmer.

Entre las nuevas amenazas consideradas por el Gobierno británico, se encuentran, en especial, Rusia y su actitud bélica, los riesgos nucleares y los ciberataques.

“No podemos ignorar la amenaza que representa Rusia. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania hace poco más de tres años”, declaró Keir Starmer al canal BBC.

The Strategic Defence Review marks a landmark shift in our deterrence and defence ⬇️ pic.twitter.com/EZtoHx6PGR

A new era of threat requires a new era for defence.

El ministro de Defensa, John Healy, también destacó la influencia de la guerra en Ucrania como motivo de reformar la política de defensa británica.

“Las duras lecciones aprendidas de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Putin demuestran que un Ejército es tan fuerte como la industria que lo respalda”, escribió Healey en un mensaje publicado el primero de junio en la plataforma X.

“Estamos reforzando la base industrial del Reino Unido para disuadir mejor a nuestros enemigos y hacer que el Reino Unido sea seguro en su territorio y fuerte en el extranjero”, añadió.

Healey también afirmó que la tecnología estaba cambiando la forma de hacer la guerra. “Los drones matan ahora a más personas que la artillería tradicional en la guerra de Ucrania y quien consiga poner la nueva tecnología en manos de sus fuerzas armadas más rápidamente será el ganador”, insistió.

Según el plan aceptado por el Gobierno, Reino Unido ampliará su flota de submarinos de propulsión nuclear, pero que llevan armas convencionales, y gastará 15.000 millones de libras (20.300 millones de dólares) antes de las elecciones de 2029 en el reforzamiento de su flota nuclear.

También construirá al menos seis fábricas de municiones y adquirirá hasta 7.000 armas de largo alcance de fabricación británica.

Además, un comando digital dirigirá una nueva estructura en materia de defensa contra los ciberataques después de que las redes militares del Reino Unido se enfrentaran a más de 90.000 ataques de este tipo en los últimos dos años.

National security is central to our Plan for Change.

We will:

• Deliver the largest sustained increase in defence spending since the Cold War.

• Invest in better housing for military families.

• Create more skilled jobs in new weapons factories.

This is just the start.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 1, 2025