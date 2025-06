¿Un desfile a lo grande por los 250 años del Ejército de EEUU o los 79 de Trump?

El 9 de junio pasado, el mandatario estadounidense contó detalles sobre una conversación que había sostenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las celebraciones por el aniversario del Día D, el desembarco de Normandía, fecha en la que los aliados le dieron un giro al desenlace de la Segunda Guerra Mundial y sentaron la base para la derrota Nazi.

En la narración del diálogo, el mandatario estadounidense dijo que le cuestionó a su par francés por qué los países que conformaban la alianza estaban celebrando y Estados Unidos no, si había sido este último, según sus palabras, el vencedor de la guerra. En otra oportunidad, también había dejado en evidencia la impresión que le causaron las conmemoraciones francesas cuando dijo que Estados Unidos tenía que “superar” dicha celebración.

Ante un público en su mayoría estadounidense, reunido en un foro destinado a promover la inversión, destacó la reivindicación del rol de Estados Unidos en el mundo como “el más fuerte” y él, a su cabeza, como el único con el ímpetu necesario para mantener ese lugar, reforzando dicha tesis con la enumeración de las guerras en Gaza y Ucrania, así como la caótica salida de Afganistán, como pruebas.

El director de comunicaciones hispano del Partido Republicano, Jaime Florez, argumentó en diálogo con France 24 en Español que “todos los países realizan este tipo de desfiles. Esta no es tampoco la primera vez que algo como esto se lleva a cabo en los Estados Unidos. Y nos parece que es un momento importante porque dentro de las cosas que el presidente prometió en su campaña estaba la aplicación de lo que él llama paz a través de la fuerza y que ya ha venido produciendo algunos resultados. (…) Pero para eso se necesita pues tener unas fuerzas armadas que logren realmente representar la imagen de un país que estaría dispuesto a emplearlas si es obligado hacerlo”.

Esta visión también fue clave para su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, pues mientras el Partido Demócrata se concentraba en vincular este sentimiento americano con la defensa de la “democracia más antigua del mundo”, los republicanos supieron sacar rédito de la necesidad de salir de una “postura de debilidad” encarnada por el entonces presidente Joe Biden.

Los críticos advierten que Trump está politizando al Ejército, algo a lo que, históricamente, el Departamento de Defensa había estado reacio.

Fernando Hessel, analista de la Casa Blanca y el Pentágono, comentó en diálogo con France 24 en Español que “ese orgullo (estadounidense) no nace de un presidente en particular, ni de Trump ni de Biden, sino de una cultura forjada con mucho trabajo, disciplina y entrega colectiva. Esa es una identidad que no se ve con tanta fuerza en otros lugares del mundo. Se podría decir que el nacionalismo democrático del estadounidense es prácticamente único. Pero cuando ese orgullo empieza a ser usado con fines personales, la línea se vuelve muy peligrosa”.

La canción God Bless The USA (Dios bendiga a Estados Unidos) de Lee Greenwood, cuya letra expresa “estoy orgulloso de ser estadounidense” se convirtió en un himno de la campaña presidencial republicana de 2024 y arengas de “USA, USA, USA” (Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés) se escuchan incluso hoy en día en los actos públicos del mandatario a los que asisten sus seguidores.

La tercera es la vencida

El presidente Donald Trump ha querido mostrarle al mundo el poderío militar de Estados Unidos desde su primer mandato y en 2018 planeó un desfile para el Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre en el país, pero desistió del evento al ver lo costoso que resultaba. Adicionalmente, el Pentágono se opuso al querer mantener a las fuerzas armadas fuera de la política.

“Los políticos locales que gobiernan Washington D.C. (pobremente) reconocen una ganancia inesperada cuando la ven. Cuando les pedimos que nos dijeran un precio por celebrar un gran desfile militar, pidieron una cifra tan ridícula que lo cancelé. ¡Nunca dejes que nadie te detenga! Lo haré, yo mismo…” publicó en su perfil de X, antes Twitter, en aquel entonces.

Más tarde, en 2019, Trump, con el monumento a Abraham Lincoln de fondo, rompió la tradición y se convirtió en el primer presidente en ejercicio en 70 años en dar un discurso el 4 de julio, el Día de la Independencia, y concluyó el evento con sobrevuelos de aeronaves militares y el despliegue de tanques Abrams por el corazón de Washington D.C., que costaron más de un millón de dólares, según el Pentágono, y 13 millones de dólares, según un reporte de la Oficina de auditoría del Gobierno, un incremento de al menos 7 millones de dólares respecto al año anterior debido a los esfuerzos adicionales que representó.

No obstante, la lluvia empañó los vidrios blindados que protegían al mandatario de un potencial atentado -por lo que las imágenes para la televisión resultaron borrosas- y el National Mall, el campo por el que se accede a ese y otros monumentos de la capital estadounidense, se convirtió en un barrizal, echando abajo sus planes de una celebración grandiosa.

En palabras de Sonia Schott, analista política, en entrevista con France 24 en Español: “Estados Unidos ha realizado desfiles militares anteriormente, pero siempre relacionados a alguna victoria militar. Este año es diferente, porque pretende destacar la grandeza del Ejército estadounidense. Siendo éste todavía el más poderoso del mundo, ha levantado suspicacias, porque la fecha coincide con el cumpleaños del mandatario”.

Seis años después, tras una relanzada relación con la alcaldesa Muriel Browser, su deseo original se hace realidad y ahora, con el argumento de celebrar los logros obtenidos por el Ejército en 250 años de historia, desplegará la maquinaria de las que son las fuerzas armadas más poderosas del mundo.

“Es mi cumpleaños, pero no estoy celebrando mi cumpleaños, estoy celebrando el Día de la Bandera. Resulta que es el mismo día así que asumo los problemas”, afirmó Trump. Si bien las fuerzas armadas no lo llaman un desfile por su cumpleaños, el evento incluye un momento en que el equipo de paracaidistas militares, los Golden Knights, le entregarán una bandera de líneas y estrellas.

Marcel Kaminstein, socio de Tactic Global y director ejecutivo de AiBioTek Association, dijo en conversación con France 24 en Español que “es un gesto maravilloso de gratitud al Ejército estadounidense aunado al orgullo militar estadounidense (…) y creo que es triste que haya una pelea entre republicanos y demócratas por los fondos. Creo que está justificado que lo haga el día de cumpleaños, es el presidente de Estados Unidos y debería estar autorizado a hacerlo en su cumpleaños, que coincide con el Día de la Bandera”.

Estados Unidos es el país con mayor gasto militar en el planeta, con 997.000 millones de dólares destinados a su presupuesto de Defensa en 2024, según los datos del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Le siguen China, que invirtió en el mismo año 314.000 millones de dólares; Rusia, con 149.000 millones; Alemania, con 88.500 millones, e India, con 86.100 millones.

El costoso desfile militar

Se estima que el desfile costará entre 25 y 45 millones de dólares, lo que ha despertado la preocupación de algunos legisladores, porque el monto se anuncia en momentos en que la Casa Blanca ha hecho millonarios recortes a las agencias federales y busca implementar otros, mientras los jefes del Pentágono argumentan que este evento ayudará a aumentar el reclutamiento de soldados.

El acto contempla la participación de 28 tanques Abrams y 28 Strykers, así como otros 100 vehículos militares; un bombardero medio B-52, de la Segunda Guerra Mundial; 50 helicópteros militares, 6.700 soldados de todo el país, 34 caballos, dos mulas y un perro.

Sonia Schott, quién también es consultora estratégica de Schott International Consulting, considera que “todos los presidentes en Estados Unidos trabajan por su legado. Dicho esto, no hay duda de que tiene un estilo muy personal y desea romper con esquemas pasados y establecer su propia hoja de ruta al gobernar”.

En este contexto, la Casa Blanca y algunos monumentos y edificios gubernamentales fueron cercados con vallas de acero por temor a que las protestas en California, que terminaron en disturbios tras el despliegue de la Guardia Nacional y los efectivos de la Marina, y que desde el martes 10 de junio se replicaron en Washington D.C., se tornen multitudinarias y empañen la fiesta.

El presidente Trump ya advirtió a los opositores que tienen convocada una manifestación para el mismo día en varias ciudades, incluida la capital, bajo el lema de No Kings Day (“No es el día del rey”, en español) que caerá sobre ellos “una fuerza pesada”.

Mientras desde el partido Republicano, en voz de su director de comunicaciones, Jaime Florez, estas discusiones no deberían estar sobre la mesa, pues los estadounidenses hablaron en las urnas y “hay toda una serie de cosas que han venido sucediendo en estos muy pocos días de la administración Trump que demuestran que efectivamente lo que ese país necesitaba era un nuevo presidente y si eso convierte al presidente exitoso en un héroe del país pues qué bueno para él”.