Argentina: movimientos sociales se reúnen en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández

Sindicatos y organizaciones políticas y sociales iniciaron este miércoles una masiva movilización en Buenos Aires para expresar su apoyo a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, quien desde este martes cumple en su domicilio una pena de seis años de prisión.

La movilización tiene como epicentro la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. La concentración, organizada por dirigentes del Partido Justicialista (PJ, peronista), cuenta con la asistencia de alcaldes, gobernadores, dirigentes gremiales y sociales y de miles de seguidores de la exmandataria. Movilizaciones similares se registran en otras ciudades de Argentina. Las marchas fueron convocadas para expresar el repudio a la condena contra la exjefa de Estado, confirmada la semana pasada por la Corte Suprema.

Presente en la Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, dijo al canal C5N que la condena contra Fernández es “absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley”.

Desde el balcón de su domicilio, Fernández afirmó que “vamos a volver” a través de un mensaje difundido por altavoces instalados en la Plaza de Mayo. “Hay algo que tienen que entender, pueden encerrarme a mi pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”arengó a los presentes.

En su discurso, Fernández también aprovechó para arremeter en contra de la actual administración argentina, a cargo de Javier Milei: “Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio y además lo dejamos desendeudado. Increíble lo que han hecho y como han destruido. Pero allí como eso fue una realidad, este modelo que ahora encarna Milei, no es diferente a lo que otrora se cae… Y se cae no solo porque es injusto, sino porque es fundamentalmente insostenible en términos económicos“.

Fernández, de 72 años, comenzó este martes a cumplir en su domicilio en el barrio capitalino de Constitución con una sentencia en su contra dictada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia contra Fernández fue dictada en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales entre 2003 y 2015 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 10 de junio.

Tras el fallo del Supremo, la defensa de la expresidenta solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, una posibilidad prevista por las leyes argentinas.