“America Party”: Elon Musk anuncia la formación de nuevo partido político en EEUU

Elon Musk anunció su intención de formar el “America Party”, un nuevo partido político destinado a “devolver su libertad” a Estados Unidos. La decisión surgió tras una encuesta realizada en su plataforma X (anterior Twitter), donde el 65% de los 1,2 millones de participantes votaron a favor de independizarse del sistema bipartidista.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025