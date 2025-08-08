Hallan cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años en glaciar derretido

El cuerpo del hombre que desapareció hace 28 años fue encontrado por un pastor, quien relató que el cadáver estaba “muy bien conservado, con su ropa intacta” en un glaciar que se está derritiendo en la zona conocida como Valle de la Dama, en el este de Pakistán.

Junto al cadáver se encontró un documento de identificación con el nombre de Naseeruddin, quien pudo ser identificado por la policía como un hombre que desapareció en la zona en 1997 tras caer en una grieta del glaciar durante una tormenta de nieve.

Las precipitaciones de nieve en la región se han reducido en los últimos años, dejando a los glaciares más expuestos a la luz solar y exponiendo a que estos se derritan más rápido. Diversos expertos señalan que el descubrimiento del cadáver muestra que el cambio climático ha acelerado el deshielo de los glaciares.