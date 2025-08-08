Hallan cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años en glaciar derretido
El cuerpo de un hombre que llevaba 28 años desaparecido se encontró en un glaciar que se está derritiendo en Kohistán, una remota área montañosa de Pakistán.
El cuerpo del hombre que desapareció hace 28 años fue encontrado por un pastor, quien relató que el cadáver estaba “muy bien conservado, con su ropa intacta” en un glaciar que se está derritiendo en la zona conocida como Valle de la Dama, en el este de Pakistán.
Junto al cadáver se encontró un documento de identificación con el nombre de Naseeruddin, quien pudo ser identificado por la policía como un hombre que desapareció en la zona en 1997 tras caer en una grieta del glaciar durante una tormenta de nieve.
Las precipitaciones de nieve en la región se han reducido en los últimos años, dejando a los glaciares más expuestos a la luz solar y exponiendo a que estos se derritan más rápido. Diversos expertos señalan que el descubrimiento del cadáver muestra que el cambio climático ha acelerado el deshielo de los glaciares.
El pastor que encontró el cuerpo, Omar Khan, le dijo a BBC Urdu: “Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas”.
En cuanto la policía confirmó que el cuerpo correspondía a Naseeruddin, los lugareños empezaron a aportar información adicional, señaló Khan.
El hombre encontrado tenía una esposa y dos hijos. Viajaba con su hermano Kathiruddin en un caballo cuando desapareció. La policía informó que los dos hombres abandonaron su casa tras una disputa familiar.
Momificación
Kathiruddin le dijo a BBC Urdu que habían llegado al valle aquella mañana y cerca del mediodía su hermano entró en una cueva. Cuando vio que su hermano no regresaba, buscó dentro de la cueva sin éxito, y entonces pidió ayuda en los alrededores para ampliar la búsqueda. Pero nunca encontraron a Naseeruddin.
Según explicó el profesor Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, cuando un cuerpo humano cae en un glaciar, el frío extremo lo congela rápidamente, esto combinado con la falta de oxígeno y la humedad puede hacer que se momifique rápidamente.