EEUU quiere expulsar a salvadoreño a Uganda, según abogados

El gobierno de Estados Unidos pretende deportar a Uganda la próxima semana a Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño que está en el centro de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, indicaron abogados del centroamericano este sábado.

En un escrito, los abogados solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso contra Ábrego García, al argumentar que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El viernes, Ábrego García fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland, en espera de juicio por cargos de tráfico de personas. El hombre había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.

Sin embargo, las últimas noticias indican que podría ser nuevamente expulsado, esta vez hacia Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

Ábrego García niega haber cometido cualquier irregularidad, mientras que el gobierno de Trump afirma que es un violento miembro de la pandilla MS-13 que traficaba con otros inmigrantes.