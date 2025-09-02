Trump difunde video de ataque a “Narcoterroristas del Tren de Aragua” y apunta a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes un video que muestra el momento exacto en que las Fuerzas Armadas de su país atacaron una embarcación en “aguas internacionales”. Según Washington, la nave estaba tripulada por integrantes del Tren de Aragua -en palabras del propio Trump- “una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro”.

El registro audiovisual fue difundido primero en Truth Social y más tarde replicado por la Casa Blanca en su cuenta de X. En las imágenes se observa cómo la embarcación menor estalla tras ser alcanzada por un proyectil.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025



En su mensaje, Trump afirmó: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del ‘Comando Sur’. El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, trata sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

El mandatario agregó que “el ataque ocurrió mientras los terroristas estaban en el mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en 11 terroristas muertos en combate. Ninguna Fuerza de EE.UU. resultó herida en esta operación.

Trump cerró su publicación con una advertencia en tono desafiante: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado! Gracias por su atención a este asunto”.