Polonia en alerta máxima: Rusia viola su espacio aéreo con drones y Varsovia lo califica de agresión

Polonia consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó un acto de agresión. Además detalló que en el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada y ya ha concluido, recibió un apoyo unánime de sus aliados.

Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia. Para el Ejecutivo de Polonia la reiterada violación de su espacio aéreo por drones rusos durante la madrugada, que no tiene precedentes, constituyó un “acto de agresión”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo ha calificado además de “probable provocación a gran escala”. “La situación es grave. Hoy nadie puede dudar que debemos prepararnos para diversos escenarios”, declaró Tusk al inicio del Consejo extraordinario de Ministros convocado al respecto, donde subrayó que están preparados “para repeler tales provocaciones y ataques”.

Acción intencionada

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este miércoles que hay “indicaciones que sugieren” que el ataque ruso con drones que afectó esta madrugada a Polonia fue “intencionado”.

“Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren que fue intencionada, no accidental”, indicó a través de redes sociales Kallas. “La UE está en total solidaridad con Polonia. La guerra de Rusia está escalando, no terminando“, añadió.

Esta es la primera vez que la OTAN se enfrentaban a posibles amenazas en el espacio aéreo aliado. En esta ocasión fueron los sistemas de defensa aérea Patriot ubicados en la región los que habían detectado los drones con sus radares, pero no habían entrado en combate con ellos.

Cazas F-16 polacos, F-35 holandeses, aviones de vigilancia AWACS italianos y aviones de reabastecimiento en vuelo operados conjuntamente por la OTAN participaron en la operación nocturna.

Europa promete defender su teritorio

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE defenderá “cada centímetro cuadrado” de su territorio, al denunciar la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco como un acontecimiento “sin precedentes”.

“En el día de hoy, hemos asistido a una violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid”, dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia.

“El flanco oriental de Europa mantiene segura a toda Europa, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por eso debemos invertir en apoyarlo”, añadió la presidenta del ejecutivo comunitario. Agregó.