La Flotilla que iba en dirección a Gaza con ayuda humanitaria fue capturada y llevados a Israel

Los barcos de la Global Sumud Flotilla fueron rodeados por los buques de la Armada israelí en el mar frente a Gaza y sus ocupantes son trasladados a Israel para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

“Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales”, declaró el ministro en el informativo de la televisión pública RAI.

La Marina de Israel ordenó horas antes a la Flotilla que cambiara de rumbo, al tiempo que los activistas a bordo, entre los que se encuentra Greta Thunberg, explicaron estar rodeados por barcos de guerra israelíes. “La Marina israelí se ha puesto en contacto (….) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo”, indicó el ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado. “Israel informó a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo”, añadió.

Al momento de ser abordados por la Armada de Israel, la Flotilla navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio e iba rumbo a las costas de la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Debe primar la calma

El ministro de Defensa Italiano avanzó que “lo que ocurra en la próxima hora” debe transcurrir “sin riesgo” para nadie y con la mayor calma. De los más de 40 barcos, la Armada de Israel ha interceptado dos embarcaciones, el ‘Alma’ y el ‘Sirux’, según informan fuentes de la delegación italiana.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia y ha confirmado los planes de trasladar a los cooperantes al puerto de Ashdod para su posterior expulsión por vía aérea.

El Gobierno de Giorgia Meloni había mediado para ofrecer a la Flotilla entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre sin necesidad de llegar a Gaza, aunque los cooperantes lo rechazaron.