Robo en el Louvre: “Hemos fallado”, dice titular de Justicia

“Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informarles que permanecerá cerrado al público hoy. Los visitantes que ya hayan adquirido sus entradas recibirán un reembolso automático”, se lee en un cintillo rojo en la web de la ilustre institución parisina.

“Lo que es seguro es que hemos fallado” en proteger el museo del Louvre, declaró el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, a la radio France Inter, tras el robo de valiosas joyas a plena luz del día.

El Louvre, uno de los mayores museos del mundo, tuvo que cerrar sus puertas el domingo tras el robo de varias joyas de valor incalculable, un hecho que generó repercusión mediática a nivel global.

Robo en siete minutos: “una imagen deplorable de Francia”

Los ladrones fueron “capaces de colocar un montacargas” en la vía pública, “de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”, agregó.

El robo ocurrió cerca de las 09H30 local, cuando el museo ya estaba abierto y los ladrones rompieron las vitrinas del museo con una pequeña motosierra, en una operación que duró cerca de siete minutos.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX: joyas de la corona de la emperatriz Eugenia (imagen de archivo).

Zafiros, diamantes, esmeraldas

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.

Ladrones: ¿experimentados y extranjeros?

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que la operación fue ejecutada por ladrones “experimentados” y mencionó que podrían ser “extranjeros” y que “posiblemente” sean conocidos por acciones similares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el domingo en X que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.