León XIV pide la liberación inmediata de estudiantes secuestrados en Nigeria

El papa León XIV expresó este domingo su “profundo dolor” por el secuestro masivo de estudiantes, sacerdotes y docentes en Nigeria, y pidió la liberación inmediata de todas las personas retenidas. El llamado lo realizó tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde instó a las autoridades a actuar con celeridad para asegurar el regreso de los rehenes.

“Hago un llamamiento para que los rehenes sean liberados inmediatamente e insto a las autoridades competentes a que tomen las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación”, declaró el pontífice frente a miles de fieles. León XIV dijo haber recibido la noticia con “inmensa tristeza” y afirmó sentir “un profundo dolor, especialmente por los numerosos jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias”.

El papa pidió rezar por las víctimas y subrayó la necesidad de que “siempre y en todas partes, las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares de seguridad y esperanza”, un mensaje especialmente significativo en un país que enfrenta un repunte de secuestros contra comunidades religiosas y escolares.

Una ola de raptos que afecta a varias regiones del país

Las autoridades nigerianas informaron que al menos 303 estudiantes y 12 docentes fueron secuestrados el viernes por individuos armados en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, ubicada en la remota comunidad de Papiri, en el norte del país. El hecho se suma a una serie de ataques similares registrados en los últimos días.

El lunes pasado, otras 25 niñas fueron raptadas desde un internado escolar en el estado de Kebbi. Un día después, alrededor de 38 feligreses, incluido su pastor, fueron secuestrados por grupos armados en la Iglesia Apostólica de Cristo en la localidad de Eruku, en Kwara. Las autoridades continúan investigando la posible conexión entre estos ataques, que han generado alarma en varias regiones del país.

Misa multitudinaria en el Vaticano

Antes del rezo del Ángelus, el papa León XIV presidió una misa en la plaza de San Pedro, que congregó a más de 40.000 fieles con motivo del Jubileo de los Coros y las Corales, celebrado este fin de semana en el Vaticano. Desde allí reiteró su solidaridad con las víctimas y llamó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la crisis humanitaria que atraviesa Nigeria.