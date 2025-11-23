Vietnam eleva a 90 los muertos por lluvias torrenciales mientras continúan las labores de rescate

El número de fallecidos por las lluvias torrenciales que golpean Vietnam desde el fin de semana pasado aumentó este domingo a 90, en un rápido y alarmante incremento respecto de las 55 víctimas reportadas el sábado. Otras 12 personas permanecen desaparecidas, informaron las autoridades, mientras el país enfrenta uno de los temporales más destructivos de los últimos años.

Las intensas y prolongadas precipitaciones han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en varias provincias del centro y sur del país. Las zonas más afectadas son Dak Lak y Khanh Hoa, donde se concentra cerca de la mitad de las víctimas mortales, según datos del Ministerio de Agricultura y Medioambiente. En estas regiones, los niveles de agua y los derrumbes han dejado extensas áreas completamente aisladas.

Tras días de incomunicación, las autoridades lograron distribuir ayudas esenciales —alimentos, suministros médicos, ropa y agua potable— en los sectores más remotos de Dak Lak, que permanecieron sin electricidad, señal telefónica ni acceso a servicios básicos. Habitantes de la zona continúan desplazándose en canoas, barcas y hasta tablas de surf para sortear calles inundadas y caminos destruidos.

Imágenes difundidas por la prensa vietnamita muestran viviendas sumergidas bajo el agua y calles donde los ciudadanos caminan con el agua hasta la cintura. En medio de la emergencia, el primer ministro Pham Minh Chinh sostuvo reuniones telemáticas con autoridades regionales desde Sudáfrica, donde asiste como invitado a la Cumbre del G20 que termina este domingo en Johannesburgo.

Los daños económicos provocados por el temporal son considerables: se estiman en cerca de nueve billones de dong, equivalentes a unos 343 millones de dólares, de acuerdo con evaluaciones oficiales. Si bien las lluvias disminuyeron desde el viernes, las precipitaciones continúan en varios puntos del sur del país, según la plataforma Zoom Earth, complicando las labores de búsqueda y rescate.

A lo largo de la semana, diversas zonas de Vietnam registraron acumulados superiores a los 1.500 milímetros de lluvia, informó el Departamento de Prevención y Control de Desastres, una cifra que evidencia la magnitud de un fenómeno que mantiene al país en estado de alerta.