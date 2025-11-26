Publicidad
El Kremlin confirma que enviado de Trump visitará Moscú MUNDO Agencia EFE

El Kremlin confirma que enviado de Trump visitará Moscú

El Kremlin confirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff visitará Moscú la próxima semana para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Kremlin confirmó este miércoles (26.11.2025) que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania.

“En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana”, dijo el asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión rusa.

Según Ushakov, Witkoff estará acompañado de “una serie de representantes de la Administración (de Trump) que tienen relación con los asuntos ucranianos”.

“Quizás viaje con él Jared (Kushner, el yerno de Trump) pero no estoy seguro”, dijo el asesor de Putin en una entrevista con el programa de televisión ‘Moscú. Kremlin. Putin’, fragmentos de la cual publicó en Telegram su presentador, el periodista Pável Zarubin.

Ushakov se negó a comentar la publicación en Bloomberg de lo que sería una transcripción de la grabación de una conversación suya con el enviado especial de Trump.

“Hablo con Witkoff con frecuencia, pero no comento el contenido de nuestras conversaciones porque son confidenciales. En realidad, nadie debería comentar nada”, subrayó.

Preguntado sobre el origen de las grabaciones, el asesor de Putin respondió: “No lo sé. Alguien las filtra, alguien efectúa escuchas, pero no somos nosotros”.

